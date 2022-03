Kinderleichte Oster-Bastelanleitungen

Oster-Anleitung Nr.1: Origami-Hase

Oster-Anleitung Nr.2: Osterhasen-Girlande aus alten Büchern

Was darf an Ostern nicht fehlen? Natürlich: Der Osterhase. Wir zeigen euch heute, wie ihr euch dieses niedliche Tierchen ganz einfach nach Hause holen könnt. Und dazu braucht es weder viel Material, noch großes Bastelgeschick.Papier (15cm x 15cm)Stift (optional)Zunächst benötigt ihr ein 15cm x 15 cm großes Stück Papier. Es gibt natürlich auch schon zugeschnittenes Origami-Papier, jedoch reicht auch ein normales, zugeschnittenes Blatt Papier. Das hat sogar den Vorteil, dass es sich noch dekorieren lässt. Wir haben uns hier zum Beispiel für die Version Oster-Zebra entschieden. Das Papier wird jeweils von Ecke zu Ecke gefaltet. So dass quasi in der Mitte ein Kreuz entsteht.Dann faltet ihr das Papier noch einmal so, dass ihr ein Dreieck habt.Nun faltet ihr von der langen Seite des Dreiecks ein kleines Stück nach oben.Dieser Schritt ist etwas schwieriger. Nun nehmt ihr jeweils die beiden Ecken der langen Seite und faltet sie zur Mitte. Oben sollte etwas Papier überstehen. Das sind die Ohren unseres Osterhasens.Fast fertig! Umdrehen und die obere Ecke nach innen umknicken.Jetzt nur noch die untere Ecke umknicken und schon seid ihr fertig. Diese Version eines Osterhasens hat keine Augen, dafür aber schöne Streifen. Hier ist aber eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt! Wie wäre es zum Beispiel mit einer Oster-Giraffe? Oder einer Oster-Katze?Zugegeben: Für dieses Oster-DIY braucht es etwas mehr Geduld. Aber es lohnt sich! Und ist in eurem Zuhause ein echter Hingucker!Papier (alte Zeitungen, alte Bücher, etc.)SchereBleistiftFaden (Kordel, Wolle, etc.)Für eure Oster-Girlande braucht ihr zunächst altes Papier (Hier musste ein alter Lektüreschlüssel aus der Schule dran glauben. Solange ihr keine Bücher von uns nehmt, seid ihr frei, woher ihr euch bedient) . Auf diesem zeichnet ihr den Hasen vor.Diesen Hasen schneidet ihr aus. Und diesen Schritt wiederholt ihr, bis ihr genug Häschen habt.Nun müsst ihr die Hasen nur noch auffädeln. Und fertig ist eure Oster-Girlande!