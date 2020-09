Disco-Mord

Darmstadt KurierMord in einer Disco in Sonderborg in Dänemark. Deutscher aus Darmstadt als dringend tatverdächtig festgenommenDarmstadt – Mit einer zerschlagenen Bierflasche wurde gestern Abend eine Frau in einer Disco in Sonderborg, einer dänischen Stadt nicht weit von der Grenze zu Deutschland, ermordet. Eine zweite männliche Person wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Mann liegt derzeit im Koma. Der Täter soll ein deutscher Mann aus Darmstadt sein, der sich erst seit zwei Tagen in der Stadt aufhielt. Er ließ sich noch vor Ort unbekleidet und mit Händen voller Blut ohne Widerstand festnehmen. Er sähe benommen aus, wie in einer anderen Welt, berichtete die Polizei. Weitere Details sowie die Identitäten des Täters und des Opfers wurden noch nicht bekannt gegeben.Anne SchmidtDarmstadt KurierDiscomörder könnte Opfer gekannt haben - Tatmotiv weiter unklarDarmstadt – Eine Woche nach dem Mord an der 26-jährigen Freja Nielsen in Sonderborg sind am Donnerstag weitere Details zu dem möglichen Tatablauf bekannt gegeben worden. So haben die Ermittler inzwischen Indizien dafür, dass das zweite, schwer verletzte Opfer nicht im Visier des Mörders stand.Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll Johnny W. die junge Frau in der Disco angesprochen haben. Berichte, nach denen sich der Täter und Freja Nielsen bereits gekannt, oder sich schon früher getroffen hatten und es auch damals schon zum Sex gekommen sei, wollte die Polizei nicht bestätigen und nannte diese Berichte Gerüchte und Spekulationen.Die Ermittler glauben, dass Johnny M. nach Sonderborg kam, um Freja zu treffen. Unklar bleibt aber, warum er dies tat. Johnny W. ist Rechtsanwalt, verheiratet und Vater von zwei Kindern.Anne SchmidtDarmstadt KurierBluttat von Sonderborg: zweites Opfer erliegt seinen schweren VerletzungenDarmstadt – Vier Wochen nach der Bluttat ist der letzte und einzige Zeuge des Discomords von Sonderborg E. M. in Dänemark seinen Verletzungen erlegen. Der schwer verletzte 41-jährige alleinerziehende Vater starb im Krankenhaus, meldete eine dänische Zeitung am Montag unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Der Mann war bei dem Mord einer dänischen Frau durch einen Mann aus Darmstadt vor 4 Wochen in einer Disco schwer verletzt worden und liegt seitdem in einem örtlichen Krankenhaus im Koma. Warum der alleinerziehende Vater sich zu der Tatzeit am Tatort befand, bleibt unbeantwortet. Unterdessen untersucht die Polizei weiterhin die Motive für die Gewalttat. Diese bleiben auch weiter unklar, weil sich der Täter zu der Tat nicht äußern will.Anne SchmidtDarmstadt KurierSelbstmord: Johnny M. W., der Discomörder von Sonderborg, ist totDarmstadt – Nur eine Woche nach dem Tod des zweiten Opfers des Discomords von Sonderborg, Emil M., ist nun auch der Täter tot. Wie die Polizei gestern Abend mitteilte, wurde Johnny M. W. in seiner Zelle mit zerschnittenen Pulsadern tot aufgefunden. In einem Abschiedsbrief, den der Tote bei sich trug, fanden sich keine Hinweise auf Motive und Erklärungen zu dem Mord in der Disco. Johnny M. Walker schrieb lediglich, der Tod von E. M. habe ihn dazu motiviert, sich selbst umzubringen. Damit sind alle an der Tat Beteiligten tot und haben ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Wir werden vielleicht niemals wissen, was wirklich geschehen ist.Anne SchmidtWie kam es wirklich zu dem spektakulären Diso-Mord? Was hat den Familienvater Johnny M. Walker zu dieser schrecklichen Tat getrieben?Bist du neugierig geworden? Dann kaufe den Roman „Im Strudel der Verzweiflung - Wenn dein Schicksal sich gegen sich wendet“ von Dantse Dantse!Du kannst das komplette Buch hier auf indayi.de erwerben.Außerdem erhältlich auf Amazon , sowie in allen Online-Shops, tolino-Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.