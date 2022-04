Bitam: Wenn Gott auf die Probe gestellt wird und der Teufel gewinnt

Und darum geht’s in „Bitam oder wie Satan Gott verspottete“:

Satan wittert seine Chance!

Ein Pakt mit dem Teufel hat immer einen hohen Preis.

Bitam: Ein hartes Urteil über unsere heutige Gesellschaft

Bitam durchlebt eine schwierige Kindheit. Sein Vater betrügt seine Mutter und zerbricht so die Familie. Diese Tat hinterlässt Spuren in Bitams Herzen und er schwört sich, die Frau, die er liebt, immer treu zu bleiben. Als er Jahre später als Erwachsener seine Vergangenheit hinter sich bringen möchte, gelingt ihm das zunächst. Er zieht weg, verliebt sich in Mali und sein Leben scheint sich endlich zum Guten zu wenden. Doch Mali hat hohe Ansprüche an ihr Leben: Sie möchte Luxus, Geld und Anerkennung. So hart Bitam auch arbeitet, er schafft es nicht, ihre Wünsche zu erfüllen. Ganz im Gegenteil: Sein Leben geht den Bach herunter. Er verliert seinen Job und landet beinahe auf der Straße. Sein Leben droht zu zerbrechen. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Gott, doch Gott antwortet Bitam nicht. Zumindest nicht in der Art, wie Bitam selbst es gerne hätte. Schließlich macht Bitam sich über den Gott, der ihm nicht helfen möchte, lustig. Von da an nimmt das Schicksal seinen Lauf.Der Teufel selbst verspricht Bitam, all seine Wünsche zu erfüllen. Weil dieser keinen anderen Ausweg weiß, willigt er ein. So bekommt Bitam durch die Helfer des Teufels alles, was er sich nur erträumen kann: Erfolg, Geld, Luxus. Und so wendet er sich von Gott ab und merkt selber nicht, in welche Gefahr er sich begeben hat. Satan gibt vor, ihn zu lieben, doch in Wahrheit ist Bitam nur eine Schachfigur für den bösen Plan des Teufels. Denn:Bitam wollte es nur besser als sein Vater machen und der Frau seiner Träume jeden Wunsch von den Augen ablesen. Nun darf er sie sein Eigen nennen. Doch nach einigen glücklichen Jahren wird Bitam nach und nach klar, welchen Preis er für sein kurzfristiges Glück bezahlt hat. Und er sieht keinen Ausweg mehr, als der Plan des Teufels aufgeht.Der Autor Dantse Dantse führt, in einer mitreißenden Geschichte verpackt, uns allen vor Augen: Unsere Gesellschaft ist vor allem durch Geld und Ruhm motiviert. Wir sind süchtig nach Social Media und einem unstillbaren Verlangen nach Anerkennung. So ist uns jedoch der Weg in ein sorgenfreies Leben scheinbar versperrt. Der Autor erkennt jedoch einen Ausweg aus diesem Teufelskreis und teilt ihn mit uns!Der Roman „Bitam oder wie Satan Gott verspottete“ ist einer unserer Neuerscheinungen! Und schon bald ist er erhältlich auf unserer Seite indayi.de, Thalia, Amazon, Hugendubel und natürlich im Buchhandel!