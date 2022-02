Die Zeit vergeht wie im Flug, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren in Deutschland. Am 2.Februar kam meine Familie für einen dauerhaften Aufenthal in diesem Bundestaat an. In dieser Zeit ist, wie dei deutsche sagen : " es ist viel Wasser den Fluß hinunergeflossen" , aber ich werde nicht über trauriger Dinger schreiben. Das Leben geht weiter, erfreut uns weiterhin, ich hoffe , es bleibt so!Heute möchte ich Ihnen meine Bilder von letzte Reise nach Harz presentieren.