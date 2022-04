Maskenpflicht

Ganz ehrlich weiß ich nicht so richtig ob es jetzt schon der richtige Weg ist.Heute habe ich schon in den Medien gelesen, dass die jungen Leute letzte Nacht um Punkt 00:00 Uhr in den Clubs und Bars von Hannover ihre Masken von den Gesichtern rissen und ordentlich weiterfeierten.Ich sehe es wirklich mit gemischten Gefühlen!Ich werde auf jeden Fall beim Einkaufen und auch bei größeren Menschenansammlungen die Maske weitertragen und weiterhin auf Distanz wert legen.