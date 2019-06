Volti-Gemeinschaft Hof Sichtermann e.V. zu Gast auf dem Pferdemarkt in Burgdorf

Die Volti-Gemeinschaft Hof Sichtermann e.V. war am 20.04. zu Gast bei der diesjährig ersten Veranstaltung des Pferdemarktes in Burgdorf. Bei strahlendem Sonnenschein zeigten die kleinsten Voltigierer auf dem Norwegerwallach Jua vor einem begeisterten Publikum ihr Können. Nachdem einige Aufführungen zum Thema Vielfalt der Pferderassen stattfanden, legten die größten Voltigierer des Vereins ihren Auftritt auf dem Holzpferd ab.An jedem dritten Samstag im Jahr zwischen April und September freuen sich die Veranstalter des Pferdemarktes über viele Besucher. Die Voltigierer der Volti-Gemeinschaft aus Weferlingsen sind das nächste Mal am 17.08. auf einer Pferdemarkt-Veranstaltung zu sehen. Besucher können sich auf ein tolles Voltigier-Schaubild freuen.