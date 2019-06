TVGG Juniorinnen: Staffelsieger in der Bezirksliga!

Im ersten Spiel an einem kalten Maitag ging es ins Wendland nach Lüchow, von dort konnten Anne und Emma 3 sichere Siege mit nach Hause nehmen.Im zweiten Spiel gegen den Celler TV musste Anne sich knapp geschlagen geben, Emmas Spiel und das Doppel mit Anna und Emma fielen aber an den TVGG.Und zu guter Letzt waren die Mädchen in Bissendorf zu Gast: Auch dort wurden alle drei Spiele gewonnen und der Staffelsieg gesichert.Bis zu den spannenden Spielen um die Verbandsmeisterschaft nach den Ferien aller Staffelsieger der Bezirksligen stehen noch einige Turniere für die Mädchen an.