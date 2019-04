TV Ehlershausen II ist wieder Tischtennismeister der 4er Staffel!

Eich und Hinz das beste Regionsdoppel

Steinhausen und Stoffel ungeschlagen

Es ist vollbracht. Die Mannschaft um Kapitän Rüdiger Eich ist wieder Meister in Ihrer Regionsstaffel. Herzlichen Glückwünsch!Mit 29:3 Punkten gewann der TV Ehlershausen II mit drei Punkten Vorsprung die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse der Herren Gruppe 02 der Tischtennisregion Hannover vor dem TTC Eltze aus dem Osten der Region und dem Tabellendritten aus dem Westen, der Sparta Langenhagen.Herzlichen Glückwunsch auch an unser Doppel Eich / Hinz, die mit 13:3 Spielen das beste Doppel der Staffel wurde. Mit einem Sieg weniger landete das Spitzendoppel des Vizemeisters aus Eltze auch hier auf Platz 2.Jürgen Steinhausen in der Rückrunde und Jürgen Stoffel in der Hinrunde waren durch ihren jeweiligen Runden ohne Niederlagen die Garanten für den Erfolg. Sehr großen Anteil am Gesamterfolg hatte auch Thomas Kammel, der in der Endabrechnung am hinteren Paarkreuz den hervorragenden zweiten Platz der Staffel mit 12:1 Siegen belegte.Allerdings sah es zwischenzeitlich nicht unbedingt nach dem fünften Meistertitel der Eich-4 in neun Jahren aus. Einem überraschenden 6:6 des damaligen Tabellenführers beim damaligen Schlusslicht Friesen Hänigsen folgte eine Niederlage beim anschließenden Tabellenführer aus Eltze. Das Blatt wendete sich dann doch wieder zugunsten unserer Ehlershäuser mit einem völlig überraschenden 7:0-Heimsieg, der auch zu deutlich ausfiel, gegen den zu diesem Zeitpunkt führenden Team aus Langenhagen. Nun musste man, um das Meisterschaftsziel zu erreichen, die letzten vier Spiele zumindest ohne Niederlage bzw. mit max. einem Unentschieden überstehen. Es wurden aber vier Siege!Gratulation nochmals!