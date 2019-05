TSV Burgdorf/Badminton: Podestplatz für Alina Ernst vor heimischer Kulisse 

In der Altersklasse U11 gingen Lea Leonie Preist und Max Hendrik Hildebrandt an den Start. Für Lea Leonie war es die erste Turnierteilnahme, so dass es für sie galt einfach die ersten Turniererfahrungen zu sammeln. Sie belohnte sich mit einem hervorragenden 4. Platz. Max konnte sich bis in Halbfinale vorspielen, dort war er leider Unterlegen und konnte auch das Spiel um Platz 3 nicht für sich entscheiden.Bei den Jungen U15 startet Tim Frederik Hildebrandt. Auch für ihn galt es in erster Linie weitere Turniererfahrungen zu sammeln.Hoffnungsträger für die TSV war Alina Ernst, die bei den Mädchen U15 startete. Bis auf das zweite Spiel ließ Alina nichts anbrennen und sicherte sich damit einen verdienten 3. Platz.Am Sonntag schickte die TSV gleich fünf SpielerInnen in den Altersklasse U17/U19 ins Rennen.Bei den Mädchen hatte Emilia Omarbekov die größten Chancen auf einen Podestplatz. Sie belegte einen guten 4. Platz in der Altersklasse U17, in der sie in diesem Jahr das erste Mal startete.Bei den Jungen U17 wurde die TSV von Liam Struckmeier, Anton Feist und Valton Ramadani vertreten, die ebenfalls das erste Mal in der Altersklasse U17 antreten mussten. Alle zeigten gute Leistungen und konnten weitere Turniererfahrungen sammeln, wie auch Marco Schulze-Frieling in der Altersklasse U19.Organisatorin Kathleen Schön resümierte: „Alles in allem ein durchaus zufriedenstellendes Turnier mit guten Platzierungen. Unsere Spieler haben alle toll gekämpft und manch einer ist über sich hinausgewachsen. Ein großer Dank geht hierbei nochmals an alle Helfer, die es möglich gemacht haben, unserer Jugend ein Turnier in heimischer Atmosphäre zu ermöglichen.“