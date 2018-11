TSV Burgdorf/Badminton: Erste Mannschaft verliert zwei Mal unglücklich

Als Zweites startete man gegen den MTV Boffzen in die Rückrunde der Verbandsklasse Hannover. Konnte das Hinspiel noch mit 5:3 gewonnen werden, hieß der Endstand dieses Mal 3:5. Die Herrendoppel Wenzel/Morawitzki und Sperber/Hartmann waren beide siegreich, während das Damendoppel im dritten Satz verloren ging. Nun fehlten noch 3 Punkte zum erneuten Sieg. Allerdings gingen wieder 3 der 4 Einzel verloren, nur Marius Hartmann gewann das 3. Herreneinzel. Auch das Mixed ging mit 20:22 verloren. So hieß es wie schon in der ersten Begegnung 3:5.Alles in allem hätten einige der verlorenen Spiele auch auf das Konto der Burgdorfer gehen können, aber leider fehlte am Ende oft die letzte Durchschlagskraft, Puste oder manchmal einfach das Quäntchen Glück. Nachdem die Mannschaft an diesem Spieltag vom 4. auf den 5. Tabellenplatz abrutschte, sollten in zwei Wochen in Boffzen wieder Punkte auf dem Burgdorfer Konto landen.