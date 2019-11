TSV Burgdorf/Badminton: Deutliche Niederlage zum Ende der Hinrunde und klarem Sieg zum Rückrundenauftakt

Mannschaft der TSV Burgdorf auf den Tabellenzweiten MTV Nienburg. Obwohlbeide Mannschaften vor dem Spieltag punktgleich in der Tabelle waren,waren die Burgdorfer gegen das Team aus jungen talentierten Spielernklar unterlegen. Alle drei Doppel gingen verloren. Nur Christina Bartelsund Leona Reinert konnten im Damendoppel zumindest einenEntscheidungssatz erzwingen. In den anschließenden drei Herreneinzelnsah es zwischenzeitlich nach einem Comeback der Burgdorfer aus. MariusHartmann gewann klar in zwei Sätzen und die Spiele von Philipp Frommeund Fabian Sperber gingen parallel in den Entscheidungssatz. BeidePartien waren bis zum Ende offen, gingen aber mit 17:21 bzw. 19:21 knappverloren, sodass es anstatt 3:3 nun 1:5 stand und die Niederlage andieser Stelle bereits besiegelt war. Das anschließende Dameneinzel sowiedas Mixed gingen jeweils in zwei Sätzen verloren. Unter dem Strich wardas Endergebnis von 1:7 damit die höchste Niederlage dieser Saison.Im Anschluss trafen die Burgdorfer auf den Tabellenvorletzten MTVNordstemmen und starteten mit einem souveränen 6:2-Erfolg in dieRückrunde. Während Marius Hartmann und Philipp Fromme sowie FabianSperber und Martin Morawitzky ihre Doppel gewannen, war das Damendoppelsehr ausgeglichen. Am Ende hatten die Damen aus Nordstemmen dasglücklichere Händchen und gewannen den Entscheidungssatz mit 22:20. Mitdieser 2:1-Führung starteten anschließend die drei Herreneinzel sowiedas Dameneinzel, die Fabian Sperber, Marius Hartmann und Philipp Frommesowie Christina Bartels souverän gewannen. Auch wenn das abschließende Mixedvon Martin Morawitzky und Leona Reinert verloren ging, war der Sieg denAuestädtern bereits sicher.Trotz der einen Niederlage verbesserte sich die Mannschaft dennoch inder Tabelle um einen Tabellenplatz und belegt nun mit 9:7 Punkten Rang 3hinter dem SV Harkenbleck und dem MTV Nienburg. Die Mannschaften auf denPlätzen 4 bis 6 folgen jedoch mit geringem Abstand, so dass hier imVerlauf der Rückrunde noch alles möglich scheint. Weiter geht es am 3.Advent mit den Partien gegen den Tabellensechsten aus Grasdorf und demTabellenletzten SG Eilsen/Bückeburg/Pyrmont. Hier will die Mannschaftweitere Punkte einfahren, um den dritten Tabellenplatz zu verteidigen undso für einen entspannten Jahreswechsel zu sorgen.