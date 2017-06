TSV Burgdorf / Badminton: TSV-Nachwuchs mit vier Podestplätzen, Zweimal ganz oben auf dem Podest

Für fünf junge Wilde war die C-Rangliste in Burgdorf der Start in das „Turnierleben“. Max Hildebrandt, Justus Mylius, Galatea Reitano, Joy Witzki und Tjorge Bohle (Jahrgänge 2007-9 (U9/U11)) starteten am Samstag zum ersten Mal für die TSV auf einem Turnier. Nur Jarne Stopper hatte schon mehrere Turniereinsätze. Alle schlugen sich beachtlich.Die Vorfreude/Aufregung war so groß, dass bei der Generalprobe am Donnerstag KEIN Aufschlag mehr funktionierte.Nachdem die Abläufe und Regeln des Turnieres kurz erklärt wurden, startete das Turnier zuerst für die Jungs.Max konnte sein erstes Spiel in der Altersklasse U9 erfolgreich in zwei Sätzen zu 15 gewinnen. In der zweiten Runde musste er gegen den späteren Turniersieger spielen und hatte den ersten Satz zu 11 verloren. Im zweiten Satz kam er nicht richtig ins Spiel und verlor deutlich. Die letzte Begegnung konnte Max wieder für sich entscheiden, so dass er das Turnier mit einem erfolgreichen 2. Platz abschloss.Justus und Tjorge mussten schon in der Klasse U11 spielen und somit gegen erfahrene Turnierspieler wie zum Beispiel den Vereinskollegen Jarne antreten. In der dritten Runde traf Justus tatsächlich auf Jarne, der dieses Spiel aufgrund seiner Erfahrung deutlich für sich entscheiden konnte. Dennoch hatte Justus genau wie Tjorge viele gute Ballwechsel.Bei den Mädchen U11 trafen Galatea und Joy ebenfalls in der dritten Runde aufeinander. Nach einem engen Spiel konnte Galatea die Partie für sich entscheiden.Abschließend waren drei Dinge klar, der Aufschlag klappt doch, ein Turnier raubt viel Kraft und macht dennoch viel Spaß.Alina Ernst dominierte die Altersklasse U13. Obwohl sie in ihrem ersten Spiel noch Startschwierigkeiten hatte, gewann sie die nachfolgenden Spiele klar und bestieg den obersten Podestplatz. Bei den Jungen dieser Altersklasse waren mit Levy Schmidt und Tim Hildebrandt ebenfalls zwei Turnierneulinge dabei, die erste Erfahrungen sammeln konnten.In der Altersklasse U15 verlor Emilia Omarbekov leider ihr erstes Spiel, so dass am Ende nur noch der fünfte Platz für sie zu erreichen war. Bei den Jungen U15 verpasste Liam Struckmeier das Podest nur knapp und bekam am Ende eine Urkunde für einen hervorragenden 4. Platz. Außerdem belegten Marius Geib den 9. und Jannick Wittig (ebenfalls Turnierneuling) den 11. Platz.Am Sonntag ging es dann mit den Altersklassen U17 und U19 weiter. Bei den Mädchen U17 startete Natalie Kalla. Sie freute sich nach vier knappen, spannenden Spielen über Platz 2. Bei den Jungen U17 sammelten Kilian Richter und Paul Jahn Turniererfahrungen.Rabea Hansen gewann ihre Spiele der Altersklasse U19 klar und bekam am Ende eine Goldmedaille umgehangen. Leonhard Kobbe und Luca Bank starteten bei den Jungen und belegten Platz 7 und 8.Organisatorin Kathleen Schön war sehr zufrieden mit dem Turnierablauf: „ Für viele unserer Kinder und Jugendlichen war es das erste Turniererlebnis. Sie konnten in eigener Halle Erfahrungen sammeln, auch wenn dabei nicht gleich ein Podestplatz herausgesprungen ist. Trotzdem sind wir mit den Leistungen sehr zufrieden und freuen uns über vier Podestplätze! Organisatorisch lief alles einwandfrei, da wir viele Helfer im Einsatz hatten.“