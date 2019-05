Tenniswochende beim TV Grün-Gold Ramlingen-Ehlershausen

Traditionell wird am Vortag die Sommersaison beim TVGG mit dem Kuddel-Muddel-Turnier eröffnet. Die Platzanlage wurde in den vergangenen Woche auf Vordermann gebracht und seit Mitte April werden die Schläger auf den Plätzen intensiv geschwungen! Beim Kuddel-Muddel Turnier haben viele Mitglieder Junge und Alte, Profis und Anfänger teilgenommen. Die Doppelpaarungen wurden in jeder Runde neu gemischt und der Spass stand eindeutig im Vordergrund!Am Sonntag konnte der Verein zum traditionellen Tag der offenen Tür wieder viele interessierte Besucher begrüßen, die einen entspannten Tag bei leckerem Essen und netter Gesellschaft verbrachten. Der 1. Vorsitzende, Thomas Dreeskornfeld, konnte an diesem Tag 20 Neueintritte begrüßen, der jüngste Neu-TVGGler ist übrigens erst zwei Monate alt! Für das angebotene „Schnuppertennis“ haben sich schnell viele Teilnehmer gefunden die erste Erfahrungen unter Anleitung der Trainer sammeln konnten.Insbesondere die Kleinsten hatten viel Spass!Die Besucher verfolgten das an diesem Tag durchgeführte Jugendturnier, hier gab es hervorragendes Tennis der Nachwuchsstars zu bestaunen. Spannender Höhepunkt des Tages war wieder die TVGG-Tombola, auch in diesem Jahr gab es zahlreiche attraktive Preise, die dankenswerterweise durch die TVGG-Sponsoren großzügig bereitgestellt wurden. Bis in die späten Abendstunden wurde an diesem Tag im Clubhaus und am Grillbuffet auf der Terrasse gefeiert.