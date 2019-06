An den letzten drei Ferientagen (12. bis 14.08.2019, jeweils von 15 bis 18/18.30 Uhr) findet wieder das sehr beliebte Tennis Ferien Camp beim Tennisclub TSV Burgdorf statt.Hast du Lust, Tennis zu spielen?Das Tennis Ferien Camp beim TC TSV Burgdorf ist für Kinder von 5 bis 12 Jahre, die gerne auch in den Ferien Tennis spielen möchten.Die Anmeldung erfolgt über einen Link bei der Stadt Burgdorf oder beim Tennisclub TSV Burgdorf(tsv-tennis-jugend@web.de)Bitte meldet euch schnell an und sichert euch einen Platz!Die Kinder brauchen nur Sportbekleidung und Sportschuhe.Tennisschläger und -bälle werden vom Verein gestellt.Zum Abschluss gibt es jeden Abend ein Abendessen.Wir freuen uns auf dich.