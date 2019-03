TC TSV Burgdorf: „Tag der offenen Tür“

Burgdorf : Tennisclub TSV Burgdorf |

Schnuppertennis für Kinder und Erwachsene



Das Schnuppertennis beginnt am "Tag der offenen Tür" "Deutschland spielt Tennis" am Sonntag, 28.04.2019 um 11 Uhr.



Am Tag der offenen Tür am Sonntag, dem 28.04.2019, starten wir wieder unsere Tennis-Schnupperkurse. An diesem Tag und an den sechs folgenden Samstagen kann jeder Tennisinteressierte ab fünf Jahren ausprobieren, ob ihm dieser wunderschöne Sport zusagt.



Unter der Regie von Trainerin Sabine Wunderlich bringen Ihnen unsere Trainer die Grundzüge des Tennisspielens bei.



Wann: samstags im Mai und Juni 10 bis 11 Uhr und 11 bis 12 Uhr



04.05., 11.05., 18.05. und 25.05.



08.06., 15.06.







Tennis-Schnupperkurse für Minis und Kids



Wir bieten euch ab einem Alter von 5 Jahren einen spielerischen Einstieg in den Tennissport. Der Spaß steht an erster Stelle. Spielerisch erlernen und festigen die Kleinen die Grundbewegungsarten, Hüpfen und Balancieren auf einem Bein und die Hand-Fuß-Koordination.



Dabei gewinnen sie Geschicklichkeit, Konzentration und Ausdauer. Bereits nach kurzer Zeit sind die Kinder in der Lage, die Bälle mit dem Tennisschläger anzunehmen und über das Kindernetz zurückzuspielen.



Ziel: Spaß und Freude am Tennis, Tennisspiel für Kinder im Kleinfeld oder Midcourt Leihschläger vorhanden (Schnuppertennis ist kostenlos)







Kursort: Tennisclub TSV Burgdorf, Tennisweg 1, Burgdorf







Jedes Neumitglied bezahlt im 1. Jahr 50% des Jahresbeitrags, unabhängig vom Eintrittsdatum und braucht auch keine Arbeitsstunden ableisten.



Kinder, die nach dem 01.08. eintreten, brauchen für die Rest-Saison keinen Jahresbeitrag bezahlen.



Weitere Infos und Anmeldung bei:



Sabine Wunderlich (Trainerin) Tel. 05136-895617



Sabine Pötsch (Jugendteam) Tel. 05136-971906 Mail: tsv-tennis-jugend@web.de