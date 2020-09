TC TSV Burgdorf: 400. Mitglied wurde begrüßt

Burgdorf : Tennisclub TSV Burgdorf |

400. Mitglied beim Tennisclub TSV Burgdorf geehrt – über 60 Neumitglieder im Jahr 2020



Schon nach dem Schnuppertennis im Mai und Juni diesen Jahres zeichnete sich der deutliche Mitgliederzuwachs ab.



Das 400. Mitglied der laufenden Saison wurde nun diese Woche geehrt.











Dagobert Strecker, 1. Vorsitzender vom TC TSV Burgdorf und Sabine Pötsch, Jugendwartin im Verein, überreichten dem überraschten 5 jährigen Max Degenhardt die Geschenke.



Im Gegensatz zum bundesweiten Trend verzeichnet der Tennisclub TSV Burgdorf somit weiter steigende Mitgliederzahlen. In diesem Jahr konnten über 60 Neumitglieder aufgenommen werden. In der Mehrzahl sind es junge Familien. Die Ursachen dafür sieht Pötsch zum einen in der mit viel Aufwand gepflegten Tennisanlage, der schönen Lage des Clubs sowie in der intensiven Arbeit der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und der Trainer im Kinder- und Jugendbereich. „Wir bieten speziell für unsere Jüngsten das sehr beliebte Tennis-Ferien-Camp und im Frühjahr das kostenlose Schnuppertennis an, hierdurch können wir vielen tennisbegeisterten Kindern, Jugendlichen und deren Eltern den Tennissport nahebringen. Es werden sofort Kontakte geknüpft und junge Trainer kümmern sich um die Neumitglieder“.