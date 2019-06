Happy End für das junge TVGG-Midcourt Team

Die ersten Saisonspiele waren von echten Marathonmatches gekennzeichnet. Der TVGG Nachwuchs spielte sicher, spektakulär aber als Team leider anfangs ohne das nötige Glück. Im letzten Saisonspiel dann aber das verdiente Happy End: im spannenden und entscheidenden Doppel zeigten Finja und Bjarne keine Nerven und gewannen im Matchtiebreak nach 0:3 Rückstand mit 10:4 und sicherten dem Team somit den ersehnten Saisonsieg und dritten Platz in der Gruppe.Nun heißt es zunächst ausruhen und danach weiter hart trainieren, die nächste Saison kommt bestimmt! Vielen Dank an dieser Stelle an Telse Schauer, Anja Berardinelliund das Trainerteam, die perfekte Rahmenbedingungen für eine tolle Saison geschaffen haben.