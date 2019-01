Feuerwerk der Turnkunst "Connected" 2019

Wie auch in den vergangenen Jahren habe ich mirdas Feuerwerk der Turnkunst nicht entgehen lassen.Zur Connected Tour 2019 traten an:New Power Generation: Oldenburger TurnerbundAlexander Weibel-Weibel: Multi SchlappseilDaniel Schmidt & Tom Nowak: TrampolinHelge Liebrich & Marcel Schawo: Seitpferd und RöhnradCircolombia: Russischer BarrenHelge Liebrich: BarrenJules & Jerome: SchleuderbrettDiabolo Walker: DiaboloAlice & Felice: PartnerakrobatikPaulo Sarmiento: Flying poleProfessor Wacko: Trampolin ComedyDuo Ignatov Ganzyuk: EquilibristikDancefloor Destruction Crew (DCC): TonnenRyd & Felice: You and iHelge Liebrich: BarrenLeidy & Victor: Perch RingLidar, Yannay, Efraim & Daniel: SportakrobatikDancefloor Destruction Crew (DCC): PoetryDuo Turkeev: StrapatenFür das nächste Jahr, die "Opus" Tournee 2020 hat der VK begonnen.......Das komplette shooting gibt es unter: http://www.waesserling.photography/galerien/sport/...