Für Margit A.

hatte gestern schon einmal angefangen, bekam aber Besuch und weg war der Beginn.Kamera: Das ist jetzt kein Maßstab, aber ich benutze seit fast 2 Jahren dieneben Canon Spiegelreflex.Wenn Du mal wieder in einem Fotogeschäft aufschlägst, Frag doch mal, ob die Dir so ein Ding zu brauchbaren Konditionen nicht leihen würden. Zoomfaktor bei einem Zeiss - Objektivvon 24 - 1200 mm. Das ist schon heftig. Serienfotos wie mit dem Maschinengewehr.Kosten gegen 500 -. Hänge mal ein paar willkürlich gewählte Fotos an zur Beurteilung an.Mit dem Ding bist Du frei von fast jeder Beschränkung. OK: Kosten, aber das muss jeder selbst wissen.PS. Bin kein Freund von Werbung in unserem Forum, aber als Info mache es das einfach mal.Gruß von mir.. Hänge mal ein paar