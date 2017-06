Änderungen im Juli bei Aktionen des ADFC OG Burgdorf/Uetze

Burgdorf : Spittaplatz |

==> Änderung des Treffpunktes:

Am 5.7. findet der monatliche ADFC-Treff statt.

Treffen: ab 19 Uhr im Riff, Hann.Neustadt (Biergarten)



Im Juli finden folgende Aktionen (u.a. auch Anmeldungen für andere Radtouren) statt:



05.07. Radtour in Richtung Hildesheim - 9.30 Uhr - wst -

05.07. ADFC-Treff im Riff, Biergarten 19 UIhr

06.07. Nachmittags-Radtour - 14 Uhr

12.07. Radtour zur Fa. Sennheiser in Bissendorf - Abfahrt 09.30 Uhr

Es sind noch Plätze frei. Die Besichtigung ist kostenlos.

Anmeldung unter W. Grapentin 05136-892276.



Achtung Anmeldung bis 15.7. für September:

Da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern mitfahren können, sind Anmeldungen notwendig.

Bei beiden Touren ist bei Anmeldung eine Vorauszahlung



Radtour "Vier- und Marschlanden" am 2.9.20217: Infos und Anmeldungen bei Hans Brandes unter Tel. 05136/7181



Radtour zur Staatsoper Hannover am 06.09.2017. Die Besichtigung ist um 14.30 bis 16.00 Uhr -

Abfahrt 11 Uhr - Spittaplatz. Diese Besichtigung kostet 10,00 €.

Anmeldung bei W. Grapentin 05136-892276