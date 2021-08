ADFC OG Burgdorf/Uetze informiert über Radtouren......

Der ADFC OG Burgdorf/Uetze bietet folgende Radtouren an:Die Strecke führt von Hannover über Burgdorf nach Braunschweig. Im Burgdorf wird die Gruppe auf dem Pferdemarktplatz ab ca. 11.45 Uhr erwartet. Nach einer kurzen Begrüßung und einer Getränkeerfrischung geht es dann weiter. Infos über die Strecke beim ADFC OG Burgdorf/Uetze.Mitradler*innen erwünscht. Allgemeine Info: https://www.bundjugend.de/termin/tour-de-verkehrsw... Am 31.08. - 18 Uhr - führt die Feierabendtour nach Lehrte. Dort findet eine Führung mit deram Krankenhaus statt.Am. Start um 9.30 Uhr – Spittaplatz, ca. 64 km, Picknick für unterwegs bitte mitnehmen, es ist aber auch eine Einkehr in einer Eisdiele geplant. Die Strecke wird uns in Richtung Mittellandkanal und darüber hinaus.AmStart um 9.30 Uhr – Spittaplatz, ca. 60 km, Picknick für unterwegs bitte mitnehmen, es ist eine Einkehr in eine Pâtisserie angedacht. Die Strecke führt am Altwarmbüchener See, Mittellandkanal zurück über den Grünen Ring nach Burgdorf zurück.17.08.2021 TL Klaus Dralle24.08.2021 TL Wilfried Stürner-Bortfeldt31.08.2021 TL Beate Rühmann – Kräutergarten Lehrte mit Kräuterhexenführung07.09.2021 TL Hans Brandes (ab September 17 Uhr!)14.09.2021 TL Wolfgang Grapentin21.09.2021 TL Beate Rühmann28.09.2021 TL Wilfried Stürmer-BortfeldtStart: 16:30 Uhr Waterlooplatz, startet die nächste Fahrraddemo auf dem Südschnellweg - dabei auch die Tour de Verkehrswende (OHNE KEROSIN NACH BERLIN) die auf ihrer Radtour von Essen nach Berlin mitradelt.