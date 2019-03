ADFC OG Burgdorf/Uetze im April 2019

Die Fahrradsaison beginnt und der ADFC bietet im April folgende Aktionen an:Flyer zum Download und mehr dazu hier Uetze:Wieder jeden Donnerstag Feierabend- oder Nachmittags-Radtouren im Wechsel (siehe unter Termine Uetze)27.4. Umwelttag Uetze von 10 bis 14 Uhr – Wir bieten Klebecodierung an, Anmeldungen mit Terminabsprache empfehlenswert. Außerdem sind wir mit einem Info-Stand vertreten und haben unsere Flyer, die HannoRad, Deutschland per Rad und weiteres interessantes Info-Material dabei. Auch gibt es noch einige Westen mit dem Logo „1,5 m Abstand“ zu kaufen und an diesem Tag bieten wir eine Eintritt-Mitgliedschaft für 19,50 im ersten Jahr an. Außerdem ist ein Info-Zelt für die Aktion „Stadtradeln“. dabei. An einem Glücksrad kann man sein Glück versuchen und sich über die Aktion informieren.Burgdorf:Unsere regelmäßigen Feierabend-Radtouren beginnen am Dienstag, den 2.4. um 17 Uhr auf dem Spittaplatz4.4. – 9.30 Uhr starten wir zu einer Radtour zum Gut Sundern: ca. 70 km, Selbstverpflegung, ohne Anmeldung10.4. – 14 Uhr geht es auf unsere Nachmittags-Radtour: Wir radeln eine Nordschleife über Otze nach Hänigsen (mit Einkehr) und radeln dann über Dachtmissen zurück (ca. 25-30 km).11.4. – 9.30 Uhr Heute soll es an die Leine gehen: Selbstverpflegung, ca. 60 km, ohne Anmeldung