ADFC - Aktion im Mai und Vorschau Juni incl. Änderungen!

Burgdorf : Spittaplatz |

Aus organisatorischen Gründen gibt es einige Änderungen:



Im Mai müssen wir den ADFC Treff verlegen:

Wir sind am 8.5. um 18 Uhr im Bistro Extra Zeit, Burgdorfer, Depenauer Weg

Wir wollen Radlerthemen aller Art diskutieren und über die Aktion „Stadtradeln“ informieren!



Die Feierabend-Radtouren fangen ab Mai wieder um 18 Uhr an.



Am 2.5. radeln wir in Richtung Celle, ca. 60 km mit Einkehr. aber Selbstverpflegung mit Getränken empfohlen



NEU: Am 5.5. radelt der ADFC Langenhagen während seiner Neubürger-Radtour unter den Flughafen Hannover hindurch. Das wollen wir auch mal machen und wir treffen uns um 8.30 Uhr Spittaplatz um uns dem ADFC Langenhagen anzuschließen.



Die Nachmittags-Radtour beginnt am 8.5. um 14 Uhr (dra) ==> Die gemütliche Maitour führt durch den Beerbusch mit Seerosenteich und Eisenzeithaus incl. Einkehr, ca. 25 km



Am 9.5. Radtour in Richtung Müden/Aller (gra), ca. 70 km, Einkehr geplant aber Selbstverpflegung nötig.



19.05. Auftaktveranstaltung „Stadtradeln“ geplant ist eine Sternfahrt nach Hannover.

näheres folgt.....



25.05. Wolfs-Radtour mit Anmeldung. Start: 7 Uhr Bahnhof Burgdorf, ca. 80 km, mit Einkehr, Hin- und Rückfahrt mit der Bahn (Kosten Nds.Ticket), Selbstverpflegung sollte mitgenommen werden



31.05. Und noch eine Änderung: Gifhorner Moor mit Fahrt Moorbahn: mit Anmeldung:

Start: 8 Uhr Spittplatz, Kosten für Moorbahn und ggf. Rückfahrt per Bahn



02.06. Familien-Rallye mit Anmeldung mit Anmeldung,



06.06. Radtour zum Spargelessen nach Fuhrberg mit Anmeldung, ca. 50 km,



08.06. Abschluss-Radtour „Stadtradeln“ ==> noch ein paar Kilometer….