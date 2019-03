Vielleicht sind wir ja eigentlich ALLE dafür da, unsere Erde “dem Himmel ähnlicher” zu machen? Meine frommen politischen Wünsche...oder durchaus mögliche Beispiel-Ziele?

Vielleicht sind wir ja eigentlich ALLE dafür da, unsere Erde “dem Himmel ähnlicher” zu machen? Meine frommen Wünsche...oder durchaus mögliche Beispiel-Ziele?Diverse Text-Änderungen bis heute.In Anlehnung an Martin Luther Kingund https://www.clubofrome.de/ usw....u. auch Menschenrechte und...und unser GrundgesetzBei heutigem Aufrüsten, Drohgeschrei...u. realen Kriegen u. Aufständen ...mit einer Art Weltregierung (UNO...oder) Staaten/Landesfürsten/Politikern mit Einsperren(Ächtung,Tod?) drohen, wenn sie Krieg machen...oder Menschen indoktrinieren wollen (Abschreckung gewährleisten!).Ähnliche Maßnahmen auch gegen z.B. Korruption!Vergleiche:Werden wir da eigentlich gefragt, wenn nur eine kleine Gruppe die Entscheidungen trifft?Wir sollten alles etwas globaler sehen, denken und organisieren!Die Bürger/Wähler eines Staates/Landes müssten das doch generell eigentlich immer fordern u. hinkriegen! Deutschland hat da übrigens ein gutes Grundgesetz!Also ich könnte mir sogar eine entsprechende Welt-"Polizei" gut vorstellen!...unter UNO - Befehlsgewalt.Denken wir doch einfach mal "globaler"!Lesen sie doch mal hier:Viele grundsätzliche Ansprüche an eine Regierung müssten Allgemeingut werden!(klappt doch in Staaten mit ihren z.B. Bundes-Ländern auch)Keine Kriege...bedeutet auch: Flüchtlingsprobleme werden weniger oder hören sogar auf!! Rüstung minimieren bedeutet, Geld wird für bessere Zwecke frei!!Hier werden Fluchtgründe sehr schön beschrieben:Hier kann man unterschreiben:Abrüsten! Abrüsten! Abrüsten!...eine gerechte Verteilung der endlichen Ressourcen dieser Welt erreichen....gesunde Umwelt u. Zukunft erreichen u. erhalten - zur Not erzwingen:Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Nutztiere!...Besitz darf nicht im Übermaß (nur bis zu einem gewissen Grade) angehäuft werden)…Unsere Pflicht muss es sein, Menschen aus fast unbewohnbaren Gebieten umzusiedeln...Wachstumswahn infrage stellen - Grenzen erkennen....Keine geplante Obsoleszenz mehr (eingebaute Herstellerfehler in Geräte)...Geld wird ja trotzdem von den Verbrauchern ausgegeben!... https://www.youtube.com/watch?v=ufamBEJJtuY ...Grenzen für das Bevölkerungswachstum erkennen u. steuern.Oxfam-Armutsbericht: Ein Prozent der Weltbevölkerung hat mehr als alle anderen. Die ungleiche Vermögensverteilung wächst rasant: Laut Oxfam haben die Reichsten... ein Prozent (2o16) mehr als die restlichen 99 Prozent zusammen....3.Welt?…Globales Denken verstärken und Wohlstand mehr u. mehr angleichen…Keine Menschen-/Rassendiskriminierung…Alle Menschen haben die gleichen Rechte u. müssen die gleichen Chancen bekommen. (wer kann schon was dafür, Klugheit usw. zu erben und auch noch in einem zivilisierten/fortschrittlichen Land zur Welt zu kommen?)Lesen sie doch mal hier:Lesen sie die Nachdenkseiten (obiger Artikel) unbedingt bis zum EndeMan muss sich immer fragen, wem nützt was?...Beseitigung unseres ungerechten Schuldgeldsystems, wo automatisch ein kleiner Prozentsatz Menschen immer mehr Vermögen anhäufen kann. Rechnen sie doch mal nach: https://vimeo.com/70410563 Bei den Zinsen, die wir immer zahlen ....sind wir ja eigentlich immer "treudoof"Rechnen sie doch mal nach! Wir bleiben da immer in den Miesen!!Hier darf auch noch erwähnt werden, dass im Islam Zinsen verboten sind...was natürlich auch umgangen werden kann!...wachsende Erkenntnisse über die Nachteile des vorhandenen Geldsystems....ein angemessenes Notfall-Grundeinkommen, welches ein einfaches Leben mit Wohnung finanziert, aber den Wunsch nach einer besseren Einkommensstruktur und unsere soziale Verantwortung erhält. Die Möglichkeit (Vorgabe) einer ehrenamtlichen Gegenleistung. Kein zusätzliches Arbeitseinkommen gestattet. Ein Einkommen über Grundeinkommen schließt ein Grundeinkommen aus. Man sollte aber im allgem.- u. Arbeitgeber-Interesse eine Möglichkeit zum zusätzl. Minijob öffnen. Außerdem muss bei älteren Arbeitslosen die vorher längere Berufszeit bei der Höhe des NGE Berücksichtigung finden. Ziel des NGEs-Empfängers sollte aber der Wunsch u. die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz bleiben. (obwohl das heute u. sicher auch in naher Zukunft nicht immer so ganz einfach möglich sein wird + der fortschreitenden Digitalisierung 2.0 - 4.0)...Bargeld abschaffen (Schwarzarbeit?) wäre eine Möglichkeit, mehr Steuereinnahmen zu generieren (z.B. für Notfall-Grundeinkommen - Grundeinkommen für alle?...die Gutverdiener müssten dann ja z.Zt. eigentlich alle einen roten Kopf bekommen!!)...durch Abrüstung usw. weiteres Geld generieren!Auf das letztendlich realistisch u. möglich sein solte, allen Bürgern ein Grundeinkommen zu gewährleisten. Alle haben die gleichen Startbedingungen.Hier wird das Geldsystem sehr gut beschrieben...auch ein mögliches Grundeinkommen für ALLE!...andauernde sich vermehrende Unterstützung dieser “Weltverbesserung” durch Religionen, Regierungen, Verbände, Menschen usw erreichen.… Man kümmert sich umeinander, nimmt Anteil, lässt keinen fallen, bevorzugt keinen u. lebt in Frieden u. Gerechtigkeit... z. Not auch mit Fürsorge...und das auf der ganzen Erde!Warum posaunen das nicht auch alle Religionen u. Kirchen immer wieder hinaus...und halten sich dran und verhalten sich beispielhaft?...Religionsfrieden u....keine Rassendiskriminierung - müssen durchgesetzt werden,klappt wunderbar z.B. im Stadtstaat Singapur, wo Religionen u. Rassen friedlich zusammenleben (auch müssen) ...siehe bei Youtube...und jemand mit Vorbehalten, der z.B. keine andersfarbigen Menschen mag, sollte sich doch einmal mit der Entwicklung der Menschenrasse beschäftigen u. nicht seine Dummheit so offen vor sich her tragen.Denken wir dabei auch an Hitlers unselige Vergasung von Juden!!...Wahlpflicht einführen (Nicht-Wähler wissen oft nicht, wie stark ihre Stimmen für die eigenen Belange eigentlich wirken könnten). Manipulation "ausschalten".Wem nützt was...das Parteiprogramm verrät da einiges! Und man muss auch verfolgen, was davon hinterher umgesetzt wird!…Rüstungsindustrie abbauenAbschreckung durch ein Art Weltpolizei erhaltenDa werden wir laufend über Giftgas aufgeklärt ?? - keiner will‘s gewesen sein. Man hat keine richtigen Beweise...furchtbar... aber zig Kriegs usw. -Tote sind schon fast selbstverständlich.Alle Verursacher (Anführer) müssten aus dem "Verkehr" gezogen werden!Wie Kriege verhindern?...das ist noch nicht optimal geregelt!!Aber eins ist doch wohl klar: Wir sitzen hier auch in der BRD voll auf dem Pulverfass mit geduldeten Waffenarsenalen einschl. ...Wie kann man Hilfe für arme Länder steuern/organisieren?Das ist sogar Thema bei unserer Kanzlerin!("Merkel sieht Verantwortung für Afrika wegen Kolonialismus")Da haben sich wohl viele Länder versündigt...wenig Teilhabe z.B. an Bodenschätzen!Wie ist das eigentlich heute?Länder könnten "Länder"-Patenschaften für arme Länder organisieren = Weltverbesserung!0,....% vom Geldvermögen in reicheren Ländern = Weltverbesserung....auf dem Weg zum Himmel?...Sehen/Lesen sie einmal etwas über Bodenschätze -Fluch der Bodenschätze -Kampf um Bodenschätze -...es ist eine Schande, wie das z.T. heute noch läuft!Genauso ist für mich der UN-Sicherheitsrat ein lahmer Tiger!Menschen- u. Völkerrecht mehr in den Vordergrund schieben!Da müssen bessere Vorgaben u. Lösungen gefunden werden! Fürsorge...und das auf der ganzen Erde!Wär das schön!!10...Wie kann man nun erreichen, dass sich die Menschen immer mehr für diese Themen einsetzen und sich darüber klar werden, dass nur diese oder ähnliche Wege auf Dauer zu einem besseren Erdenleben führen können?Parteien scheinen da unfähig zu sein!!Regierungen, Presse, Rundfunk, TV, Internet, Parteien u. allgem. Meinungsbildung müssen mitziehen! Verbesserungen u. gerechteres Zusammenleben der Menschen müssen verlangt u. deutlich sichtbarer werden. Im Internet muss ein hoher Grad Meinungsfreiheit gewährleistet bleiben!Durch das Internet könnte sich durchaus eine weltweite Bewegung entwickeln!Wer dann da nicht mitzieht, läuft sicher Gefahr, ins "Hintertreffen" zu geraten!Um es klar zu sagen...sich mit seinen anderen "Interessen" zu verraten!11...Bei der Unendlichkeit unseres Weltalls...hat man bisher noch keine anderen Lebewesen erkennen können. Umso mehr sollte sich unsere Erde mit uns zu einem Vorbild entwickeln.Warum lassen wir den augenblicklichen Zustand zu... und einige wenige Leute bestimmen u. gewähren?Mit unserem heutigen Wohl- u. Wissensstand und unseren Möglichkeiten könnten wir doch augenblicklich damit anfangen!12...Vielleicht ist es ja inzwischen schon so...”Die ganze Erde (sagen wir mal ...ein Teil der Menschen ...) wird nicht in den Himmel kommen“, weil wir alle diesen augenblicklichen miserablen Erd- Zustand eigentlich zulassen/verschlafen – teilweise gezielt und in großer Selbstzufriedenheit u. wohl auch ohne Mitleid!Wir sollten uns über die Gründe ganz schnell klarer werden!!...Wenn der liebe Gott sich uns zeigen würde, dann würden alle Hurra schreien u. ihm folgen! Das wäre aber sicher keine gute Auslese für oder gegen den Himmel.Aber...es gibt den lieben Gott u. Schöpfer!Es gibt zig Entspannungs-Videos. Die können unseren Glauben nur stärken!Wie schön wäre es, wenn alle Religionen sich im Glauben an die Schöpfung vereinen würden!Beispiel-Video:(youtube.com/watch?v=RK1K2bCg4J8)Schauen/klicken sie doch z.B. mal:13...Warum solche "Erd-Weltverbesserung" so schwierig erscheint, kann man hier hören:Da kann sich jeder sein eigenes Bild machen.14...Was wir Menschen alles schon vollbracht haben!Zustand "unserer" Erde:undGute Gründe für meine Zukunftsgedanken:15...Jetzt soll wieder aufgerüstet werden...von Leuten, die nie einen richtigen Krieg mitgemacht haben... Soll diese Entwickelung sich denn immer wiederholen?Das bedeutet dann ja nur "Wettrüsten". Und wer hat denn heute schon am meisten aufgerüstet? Ich glaub...ich zieh noch in die Schweiz oder nach Kanada!aus "Abrüsten jetzt":"Es geht aber nicht nur um die Aufrüstung unseres Landes: die weltweiten Ausgaben für den Rüstungsbereich liegen 2017 bei 1,7 Billionen US Dollar, davon gibt die NATO jetzt schon über 800 Milliarden aus, China ca. 200 Milliarden, Russland ca. 65 bis 70 Milliarden.Bei 2 % Ausgaben in allen NATO-Staaten würden diese Ausgaben in den NATO-Ländern auf ca. 1 bis 1,2 Billionen US Dollar steigen. Exakte Daten sind schwer vorherzusagen, da der rüstungswahnsinnige US Präsident Trump den US Etat von 2017 für 2018 alleine um 65 Milliarden auf dann ca. 700 Milliarden US Dollar als „Basishaushalt“ erhöhen will.Was für eine Vergeudung von Ressourcen. Welche Unmenschlichkeit steckt hinter diesen Zahlen: jeden Tag gehen fast 1 Milliarde Menschen hungrig zu Bett..."+ die vielen Toten in irgendwelchen Kriegen u. Aufständen!Viel Zeit ist da wohl nicht mehr!Ist die Erde noch zu retten?und eine politische Meinung:Schönes Lied dazu:Etwas über die Menschenrechte:Prof. Harald Lesch bestätigt viele meiner Erkenntnisse!("gute" Kommentare werden oben evtl. berücksichtigt...größere Änderungen erscheinen dann auch unter neuerem Datum)