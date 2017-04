Der ganze Weg war uns zu weit, aber es ist auch so noch etwas sehenswertes zustande gekommen. Die Seeufer sind naturbelassen, so dass man nur an einzelnen Durchbrüchen frei zum Fotografieren kommt.Es hat Spaß gemacht, die Stärkung danach hat geschmeckt und geschnattert wurde auch wieder heftig.Die Kamera war eine Canon 770 Eos und da Objektiv ein Canon 55 - 250 mm.