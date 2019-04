So denke ich, dass jeder ein paar Motive auf den Chip bekommen und sie auch zeigen wird.Der Hufeisensee ist eine relativ große Wasserfläche, die aber keinen Schutz (Inseln z.B.) für Wasservögel bietet. Es gibt also dort auch keine außer einem einsamen Blässhuhn. Ein paar Fotos wie immer. Der Kaffee war brauchbar, also ein ganz verschwendeter Nachmittag war es nicht.