Sommernachtsmusik erklingt im Paulus-Kirchenzentrum

Beim 2. Konzert zum Gemeindejubiläum singt Chorange am 28. Juni

Die Paulus-Kirche lädt zum zweiten Geburtstagskonzert ein: Nach dem Chor des Herrn K tritt jetzt das Uetzer Ensemble Chorange in der Burgdorfer Südstadt auf. Am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr präsentieren die 60 Sängerinnen und Sänger ihr Programm „Summer Night Music“ im Kirchenzentrum am Berliner Ring 17.Mit der Konzertreihe „5 Konzerte für 5 Jahrzehnte“ gratuliert die Paulus-Stiftung der Gemeinde zum 50. Geburtstag. „Und das geht am besten mit Musik“, sagt Stefan Zorn, Vorsitzender der Paulus-Stiftung. Er freut sich, dass der Chor aus der Nachbarort unter der Leitung von Steffen Henning und Silas Bredemeyer erstmals in Burgdorf auftritt. Das Erkennungszeichen der Sänger sind orange Schals – und daraus entstand auch der Name: Chor + Orange = Chorange.Auch für Chorange ist 2019 ein besonderes Jahr: Der Chor feiert sein 15-jähriges Bestehen. Die Musiker zwischen 16 und 75 Jahren kommen aus Uetze, Peine, Meinersen, Hannover und auch Burgdorf. Sie singen, weil es ihnen Freude macht und lassen sich von der musikalischen Leidenschaft der beiden Chorleiter anstecken.Beim Konzert „Summer Night Music“ will der Chor mit seiner Vielseitigkeit auftrumpfen: Viele musikalischen Stilrichtungen werden erklingen – von Pop über Jazz und Schlager bis hin zu Alter Musik, Klassik oder auch Weltmusik. Mal singt Chorange mit Klavierbegleitung, mal a cappella. Für das Jubiläumskonzert haben die Mitglieder ihre Lieblingsstücke der vergangenen Jahre zusammengetragen, so dass ein „Best of 15 Years“ entstanden ist.Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Auch das dritte Jubiläumskonzert steht bereits fest: Am Freitag, 13. September, wird das Vocalensemble Mundwerk bei Paulus singen, zwei Tage vor dem alljährlichen Paulus-Pflanzenfest.