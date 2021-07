New Orleans in Burgdorf

Burgdorf : StadtHaus |

Am Samstag, 07.08.2021, 20:00 Uhr, hat der Kulturverein Jazzfreunde Altkreis Burgdorf die renommierte White Eagle Jazz Band im Stadthaus Burgdorf zu Gast. Jugendliche bis 20 Jahren haben freien Eintritt.

Vor über 50 Jahren in Berlin gegründet, löste sich die White Eagle Jazz Band 2007 nach dem Tod zweier tragender Mitglieder, Peter Müller (60) und Jon Marks, zunächst auf, weil es für die heraus ragenden Musiker keinen Ersatz zu geben schien. Aber bald kam es zu musikalischen Begegnungen mit dem Pianisten Simon Holliday und dem Klarinettisten Heiner Ranke und die „neue“ White Eagle war geboren.

Beim jetzigen Gig haben kurzfristig Krankheiten ein völlig neues Line Up notwendig gemacht. Das dürfte ein spannender Abend werden, denn in dieser Formation konnte man die Herren noch nie sehen.

Die Solisten sind jetzt Simon Holliday, p (Freiburg), Bob Culverhouse, b, (Berlin) und Thomas l‘Etienne, cl (Hamburg). Den Fans muss man die Herren nicht vorstellen. Sie sind in New Orleans zu Hause gewesen. Zahllose Besuche der Stadt am Mississippi und die Zusammenarbeit mit vielen berühmten Musikern prägten ihre Spielweise.

Durch Krankheit mussten kurzfristig folgende Top New Orleans Jazzmusiker engagiert werden: Horst Schwarz, tp (Barrelhouse Jazz Band), Hauke Strebel, tb (Jazz Lips) und Stardrummer Trevor Richards, d.

Die Jazzfreunde sind stolz, diese Solisten „alter Schule“ wieder zu Gast zu haben. Sie kommen damit ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nach, besonders den alten Jazz zu fördern, wenn dieser z.Z. auch nicht Publikumsfavorit ist – doch das kommt wieder. Ein New Orleans Revival wird kommen.

Eintritt nur mit Impfbestätigung oder Negativ-Testbestätigung. Zweimal-Geimpfte bekommen zwei Verzehrmarken im Gesamtwert von sechs Euro. Die Gäste sitzen an Tischen und es gibt keine weiteren Auflagen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf

...unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de Bitte mit Adresse frühzeitig bestellen!

...oder bei den VVK-Stellen: Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22 und Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum.