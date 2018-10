...dann ist die neue Jahreschronik »Kinder, das war 2018 in Burgdorf« wieder auf dem Markt. Und sie ist wieder spannend und informativ - vielleicht die beste, die bisher erschien.Wieder für nur 15,90 Euro zum Selbstkostenpreis ohne Werbung und ohne Zuschüsse.Die ersten Bestellungen sind bereits eingetroffen. Helmut R.: "Ich bin der Erste am 16. November."Einmalige unveröffentlichte Fotos, tolle Luftaufnahmen, historische Dokumente, bisher unbekannte Informationen, kommunalpolitisches Insider-Wissen, Tabellen und Diagramme und vor allem auch unangenehme Tatsachen, die die Presse nicht berichtet hat.Bestellen Sie JETZT (werberohde@online.de) und wir liefern pünktlich bei Ihnen zuhause ohne Lieferkosten.Wer 15,00 Euro bis zum 1. November 2018 unter Angabe der Adresse überweist (DE39 2515 1371 0000 320 78), erhält die Chronik ebenfalls frei Haus.Und wer direkt beim Verlag bestellt, wird automatisch Mitglied in den facebook-Gruppen »Burgdorfer denken mit« und »Burgdorf intern«.