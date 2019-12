Jugend hat freien Eintritt: Rock´n´Roll & Boogie Woogie

Burgdorf : Studio B5 |

Die Jazzfreunde Burgdorf sind stolz, die runderneuerte Profiband “Roger & The Evolution” am 11. Januar, 20 Uhr, im Studio B5, Braunschweiger Str. 5, zu Gast zu haben. Wieder ist es Jump ’n’ Jive, Rhythm ’n’ Blues aus Berlin, womit dem Publikum - und Tänzern - eingeheizt werden soll.

1986 gründete Sänger und Schlagzeuger Roger Radatz die Band »Roger & The Evolution®«. In New Orleans erlebte er Louis Prima mit der Sam Butera Band. Auf dem Jazz basierend, den nur die Bands der 30er und 40er Jahre in New Orleans spielten, schuf Louis Prima seinen ganz persönlichen Stil des Jazz. Er vermischte Jazz, italienische Folklore, Boogie-Woogie und Pop Songs aus seiner Zeit zu einer faszinierenden, lebendigen und frischen Musik, die auch noch heute das Publikum begeistert. Welcher alte Rock’n’Roller kennt nicht „Angelina“, „Caldonia“, Buona Sera“, „Oh Marie“?

Imke & Berko Meyer bereiten Brezel, Schmalzbrote und Käsespieße vor...

Eintrittskarten (20,00) gibt es im Vorverkauf (Jugend bis 20 Eintritt frei)

...unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Bitte mit Adresse frühzeitig bestellen!

...oder bei den VVK-Stellen:

Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22

Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum