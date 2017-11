JACKSON SINGERS begeistern

Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell selbst das Burgdorfer Publikum von dieser Musik und ihrer Darbietung mitgerissen wird.“Ihr dürft aufstehen, stampfen, tanzen, singen, klatschen,” ist die Aufforderung. Fröhlich, lautstark und spirituell beginnt es und und das begeisterte Publikum geht sofort mit - von der ersten bis zur letzten Reihe. Vom Spiritual “Kumbaya” bis zum Hit “Oh, Happy Day” - ein mitreißendes Event.Der Chor zeigt eindrucksvoll, dass Gospel, abgeleitet von „God-Spell“, wesentlich mehr ist als ein von Afrika nach Amerika durch Sklaven importierter und entwickelter Gesangsstil. Es ist eine Lebensphilosophie. Aber eine, die auch als künstlerische Wurzel fungiert, aus der sich letztendlich Blues und Jazz entwickelten. Womit die Frage einiger Besucher beantwortet wäre, warum die Jazzfreunde Gospel bieten.Referend Randall Taylor, Pianist, Sänger, Komponist und Arrangeur, leitet das Ensemble seit 2013. Der charismatische Geistliche erklärt, wie der afro-amerikanische Chor durch Gesang und Handeln versuchen will, die Welt so zu verändern, dass sie zu einem besseren Ort für uns alle wird. Die englisch-deutsch vorgetragene Botschaft beeindruckt.Die mitreißenden Rhythmen, gehaltvollen Stimmen und die ansteckende Heiterkeit verzaubern das Publikum und vermitteln leidenschaftlich die Botschaft von Glaube und Liebe. Die Besucher spüren die innige Verbindung von Religiösität und Temperament. So wird in den vorderen Reihen textsicher laut mitgesungen. Pfarrer Martin Karras zeigt sich ebenfalls von dieser Art “Gottesdienst” begeistert. Besonders erfreut sind die Jazzfreunde über die ungewöhnlich vielen jugendlichen Gäste in der durch das Johnny B. Team perfekt ausgeleuchteten und gut beschallten Kirche.