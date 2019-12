Humorvoller Swing & Dixieland aus Holland

Burgdorf : StadtHaus |

Am Freitag, 24.01.2020, um 20:00 Uhr haben die Jazzfreunde Altkreis Burgdorf Pim Toscani's Jazz All Stars (NL) im JazzSalon Burgdorf, Sorgenser Straße 31, zu Gast.

Das Programm dieser Band bietet einen Querschnitt des Mainstream, Swing und Dixieland. Die Formation garantiert ein gediegenes Zusammenspiel, die einzelnen Musiker bekommen jedoch genügend Gelegenheit, sich solistisch zu präsentieren.

Die Musiker bringen eine reiche Erfahrung mit. Sie spielten u.a. bei den Dixieland Pipers, Ramblers, Skymasters, Königliche Militärkapelle, Jaap Dekker, Swing Fire Quartet, Dutch Dixie Machine.

Schlagzeuger und Bandleader Pim Toscani begann bei verschiedenen Dixieland Bands. Er arbeitete mit Ray Kaart und Ruud Brink, der Dutch Swing College Band, der Allotria Jazzband und den New Orleans Syncopators. 1989 gründete er das international bekannte Swing Fire Quartet.

Eintrittskarten (25 Euro) gibt es nur im Vorverkauf

...unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Bitte mit Adresse frühzeitig bestellen!

...oder bei den VVK-Stellen:

Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22

Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum