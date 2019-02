Die DoRu im Schauspielhaus Hannover.

In der Prinzenstraße steht seit 1992 die Hauptspielstätte, angegrenzt an den historischen Teil, in dem auf mehreren kleinen Bühnen ebenfall Stücke zur Aufführung kommen. Der historische Teil steht unter Denkmalsschutz, weswegen keine Veränderungen zugelassen werden.Nur ein Genie kann in diesem Wirrwarr von Räumen, Bühnen, Leitungen, Scheinwerfern den Überblick behalten. Wenn wir nicht geführt worden wären, würde ich da wohl jetzt noch herum irren.Wie immer, ein paar Fotos. Den abschließenden Klön musste ich auslassen (leider), weil meine Parkzeit abgelaufen war.Nochmals danke an unsere Führung.Etwas habe ich bei Wikipedia nachgeblättert. Empfehle ich auch.