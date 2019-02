Der Schulförderverein vom Gymnasium Burgdorf sucht neuen Vorsitzenden!

Mitgliedsversammlung am 26. März 2019 um 19:30 Uhr

schulvereinsvorstand@gymbu.de

findet die Mitgliedsversammlung des Schulvereins des Gymnasiums Burgdorf abstatt. Allerdings steht dieses turnusmäßige Jahrestreffen aller Mitgliederinnen und Mitglieder, die sich für die Schule engagieren, unter einem ganz besonderen Stern. Denn mehrere Posten sind vakant geworden, die es neu zu besetzen gilt. Zudem müssen gleichzeitig noch wichtige, richtungsweisende Entscheidungen gefällt werden. Somit freut sich der gesamte Vorstand über eine hohe Teilnehmerzahl und auch über Engagierte, die sich gern in Zukunft verstärkt im Schulverein einbringen möchten.Völlig überraschend hat der derzeitige Vorsitzendeverkündet, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellt und deshalb nicht weiter eingeplant werden kann. Seit Amt ist somit kurzfristig vakant.Im Gegensatz dazu hattebereits bei der letzten Jahresversammlung angekündigt, dass sie in 2019 letztmalig die Kasse des Schulvereins prüfen wird.Auch der Posten des 3. Vorsitzenden, aktuell ist das Herr(gleichzeitig auch stellvertretender Schulleiter), steht zur Neuwahl – allerdings turnusmäßig.Zudem soll auch der Beirat des Schulvereins neu bestimmt werden.Allen, die den Schulverein nun verlassen, möchten wir bereits an dieser Stelle g, die interessanten Erfahrungen, die vielen Ideen und Ratschläge sowie die angenehmen Gespräche durch ihre jeweiligen Ehrenämtern.Somit gibt es mehrere Posten, die akut vakant sind und die es neu zu besetzten gilt. Interessierte sind spätestens jetzt herzlich eingeladen, sich für den Schulverein, der übrigens drei Jahre älter ist als das Gymnasium selbst, zu engagieren. Wenn Sie sich zukünftig einbringen möchten, dann stehen Ihnen die Vorstände gern für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Wenn man mitmachen möchte, können die sich gern telefonisch, persönlich oder per eMail unterinformieren.Weitere beherrschende Punkte auf der Tagesordnung ist die Aufnahme der Reglungen gemäß EU-Datenschutzverordnung in die Satzung und die Anpassung des jährlichen Mitgliedsbeitrags. Sicherlich gibt es auch einen Rückblick auf das wunderbare Jubiläumsjahr 2018 zum 50jährigen des Gymnasiums, bei dem der Schulverein in verschiedenen Bereichen stark eingebunden war. Über zukünftige und laufende Projekte wird ebenfalls gesprochen und entschieden. Um nur ein regelmäßiges Projekt zu nennen: der Schulverein übernimmt beispielsweise Jahr für Jahr die Kosten für die Klassenfotos bei den jeweils neuen Fünftklässlern.Der aktuelle Vorsitzenderfreut sich somit letztmalig in seiner Funktion wieder auf zahlreiche Besucher, die sich informieren und bestenfalls sogar engagieren möchten. Die entsprechende Räumlichkeit wird im Foyer der Schule ausgehängt.