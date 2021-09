Burgdorf : Spittaplatz |

Der ADFC Burgdorf/Uetze plant am 23.09. eine Tagestour nach Celle.



Start um 9.30 Uhr – Spittaplatz, ca. 60 km,



In Celle sind die Alltagsmenschen von Christel Lechner in der Innenstadt zu besichtigen. Dort führt die Tour über Wienhausen, an der Aller in Richtung Celle. Nach Besichtigung und Pause geht es dann zurück über Großmoor nach Burgdorf.



Von Nichtmitgliedern wird eine Spende in Höhe von 3 € erbeten. Tourenleitung: Beate Rühmann,