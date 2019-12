Burgdorf : Johnny B |

Jetzt wird es heiß.

Wir beschließen das Veranstaltungsjahr 2019 mit

A TRIBUTE TO LOUIS PRIMA.

Und wir beginnen das neue Event-Jahr 2020 mit

A TRIBUTE TO LOUIS PRIMA.



07.12.2019. Heute vor 109 Jahren wurde Louis Prima (†24.08.1978) in New Orleans geboren.

Dem Entertainer, Sänger, Schauspieler und Trompeter wurde ein Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles gewidmet.

Für eine große Fangemeinde gilt er neben Louis Jordan und Fats Domino als der bedeutendsten Vertreter des

orchestralen Rock & Roll.

Hits wie »Just a Gigolo«, »Oh Marie«, »Buona Sera, Signorina« oder »Jump, Jive, An’ Wail«, sind typische Songs, die tausendfach gecovert wurden.

Besonders professionelle Aufnahmen gibt es von der niederländischen JAZZ-CONNECTION und von ROGER & THE EVOLUTION (Berlin).

Beide Bands gastieren jetzt in Burgdorf - zum Jahresabschluss beim Hot Advent am 14.12.’19 und zum Jahresbeginn am 11.01.’20 im Studio B5.