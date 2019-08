A Cappella-Musik geht ans Herz

Burgdorf : Paulus – Gemeindezentrum |

Uetzer Ensemble Mundwerk gratuliert Paulus-Gemeinde zum 50.

Das Uetzer Vocal Ensemble Mundwerk wünscht der Paulus-Gemeinde „Alles Gute“ zum 50. Geburtstag. In der Reihe „5 Konzerte für 5 Jahrzehnte“ treten die neun Sängerinnen und Sänger am, in Burgdorf im Paulus-Kirchenzentrum am Berliner 17 auf. Nach den erfolgreichen ersten beiden Konzerten mit dem Chor des Herrn K. und Chorange hofft Initiator Stefan Zorn, Vorsitzender der Paulus-Stiftung, auf einen ähnlich guten Zuspruch.Nicht nur die Kirchengemeinde, sondern auch das Ensemble feiert einen runden Geburtstag und präsentiert das Beste aus zehn Jahren Mundwerk sowie einige neue Stücke. „Wir spannen einen sehr weiten Bogen von mittelalterlichen Moritaten, Volksliedern, afrikanischen und jiddischen Weisen bis hin zu Klassikern der Popmusik wie etwa Stücke von Michael Jackson, Coldplay oder Herbert Grönemeyer“, betont Chorleiterin Marlies Weymann. Alles Musik, die ans Herz geht.Das Ensemble kommt völlig ohne Instrumente aus: „Wir machen Musik ausschließlich mit dem Mund und haben Spaß dabei“, sagt Stefan Zorn, der nicht nur der Stiftung vorsteht, sondern auch einer der beiden Tenöre bei Mundwerk ist. Ihn freut es besonders, dass das Ensemble erstmals in der Auestadt auftritt. Auch Pastor Matthias Paul ist von der Konzertreihe begeistert, bringt sie doch „ganz neue Klänge in die Südstadt“. Und er ergänzt: „Lassen Sie sich am 13. September doch einfach von dieser musikalischen Leidenschaft anstecken.“Der Eintritt ist frei. Und auch das nächste Konzert in der Reihe steht schon fest: Am 27. Oktober wollen „The Churchills“ die Kirche verzaubern.