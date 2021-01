15 Jahre Jazz in Burgdorf

Zur Jubiläumsfeier mit Fans und Freunden war ein großes Konzert mit Deutschlands ältester New Orleans Band, der Barrelhouse Jazzband, am 15. März geplant.Das Event fällt ebenso wie der Gig mit den Jazz Lips am 12. Februar corona-bedingt aus. Für alle ausfallenden Veranstaltungen werden noch in diesem Jahr Ersatztermine gesucht. Es sind bereits viele Eintrittskarten verkauft worden, so dass eine möglichst kurzfristige Neuterminierung geboten ist.Die Jazzfreunde hoffen, die bereits einmal verschobenen Gigs mit Jörg Hegemann (16. April in Lehrte) und Oldtimers Jazzband, Prag, zu Pfingsten durchführen zu können.Die Barrelhouse Jazzband gehört zu den prominentesten und wertvollsten Jazz & Swing Bands Europas. Der "Barrelhouse-Stil" ist heute eine Mischung aus Blues-Grooves aus Louisiana und Swing-Beats aus Harlem. Das Ergebnis ist heiße Musik mit Mississippi-Odem aus Frankfurt am Main. In den letzten Jahren hat die Band auch jüngere, hoch talentierte Musiker integriert. Die neue Generation brachte eigene Ideen mit, die den Sound und Stil der Band bereichert und erweitert haben, doch New-Orleans-Jazz, Swing und Blues stehen weiter im Mittelpunkt des Bandrepertoires.Die Art, die Klassiker des Jazz neu zu arrangieren, der typische "Barrelhouse-Beat", und die sprichwörtliche Spielfreude haben die Barrelhouse Jazzband beim Publikum zur beliebtesten deutschen Band des "prämodernen" Jazz werden lassen. Das Burgdorfer Publikum hat das Septett letztmals vor vier Jahren im vollbesetzten Johnny B. begeistert gefeiert.Die Jazzfreunde haben das Jahr 2021 bereits durchgeplant. Verbindliche Konzerttermine sollen aber erst nach Ende der Pandemie bekannt gegeben werden. Das gilt auch für die Jahreshauptversammlung. Alle bereits verkauften Eintrittskarten können für jeden Gig im Jahre 2021 genutzt werden.In unserem 15. Jahr möchten wir im Rahmen einer Mitgliederwerbung allen bis zum 13. März eintretenden Neumitgliedern BEITRAGSFREIHEIT für 2021 bei Zusicherung aller Mitgliedsvorteile gewähren.Also werde Mitglied in unserer „Hundertschaft“ und fördere einen Zweig des kulturellen Angebots in der Auestadt, der keine städtische Förderung beantragt hat und alle Arbeit ehrenamtlich leistet. Kontakt: jazzfreunde-burgdorf@online.de.