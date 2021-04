Corona hat auch gute Seiten.

Chris Howland. oder auch Mister Pumpernickel. Er ging zum Radio, zum NDR 2 und an jedem Sonnabend um 18:00 Uhr war er auf Sendung. Mit "Melodie Fair" begann er immer.Er hat viel dazu beigetragen, dass ich im Musikgeschmack nie die sogenannte Volksmusik gemocht habe und die damals aufkommende Neue Deutsche Welle nur ein wenig.Es gibt ihn nun schon lange nicht mehr, aber es wird in Niedersachsen sich noch einige geben. die sich am Mister Pumpernickel erinnern werden. Ein stiller Mensch, der viel bewegt hat. Ich habe noch ca. 100 Tonbänder aus der Zeit, aber keine Maschine mehr. Wenn es jemanden interessiert., einfach Kontakt aufnehmen.Ein paar Bildschirmfotos in miesester Qualität anbei.