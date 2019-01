Weltweiter "Art's Birthday" am 17. Januar 2019

Ziel des Art's Birthday ist es, der Kunst über ein immerwährendes Netzwerk mittels Post, Fax, E-Mail, Internet oder Radio sowie auf jede andere erdenkliche Weise als Geschenk zu überbringen. Absolut jeder Mensch weltweit soll an diesem Aktionstag Geschenke versenden und empfangen beziehungsweise austauschen. Filliou wünschte sich für den Tag internationale Schulferien, bezahlten Urlaub für die Arbeiter und spontane Festlichkeiten und Belustigungen rund um den Erdball. Für ihn war der Tag ein Feiertag. Seine Glückwünsche zum Art's Birthday signierte der Künstler mit seinem Namen und dem Zusatz: "Geboren 999.963 n.K .(nach der Kunst)".Robert Filliou feierte den selbst erfundenen Tag bis zu seinem Tod. 1973 zelebrierte er den 1.000.010. Geburtstag der Kunst in Aachen. Konform zu seiner eigenen Aussage "Kunst ist, was das Leben interessanter macht, als Kunst" forderte er zuvor: "Keine Kunst an den Wänden". Er ließ die Gemälde in den Museen abhängen, da er wünschte, dass die Kunst an ihrem Festtag im Leben aufgehen und das Treiben der Teilnehmer bewusst oder unbewusst steuern möge. Er verlegte folglich die Festlichkeiten aus den Kulturstätten auf die bunt geschmückten Straßen. Dort wurden Bälle organisiert, Orchester marschierten auf und Feuerwerke wurden gezündet. Fabriken und Geschäfte vor Ort blieben an diesem Art's Birthday größtenteils geschlossen. (Mit Material von: Wikipedia)Wo ist das Event?WeltweitWeltWann ist das Event?Donnerstag, 17. Januar 2019