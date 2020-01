Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung zwischen Burgdorf und Steinwedel﻿

Die erste Tour des Jahres führt uns nach Burgdorf. Eine Burg oder ein Dorf würden wir dort vergeblich suchen, aber mit einem Schloss könnte es klappen. Machen wir uns auf! Wir folgen der Burgdorfer Aue auf ihrem Weg durch den Stadtpark zu den ‚Drei Eichen‘. Einige Zeit später queren wir das Waldgebiet ‚Heister‘ und nehmen Kurs auf Steinwedel, den Wendepunkt dieser Wanderung. Eine bunte Mischung aus Feld- und Waldwegen führt uns dann zur abschließenden Einkehr nach Burgdorf zurück. Unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: ca. 15 km, überwiegend auf befestigten oder geschotterten Wegen mit Abschnitten auf naturbelassenen Wald- und Feldwegen, minimale Höhenunterschiede.Sie haben Ihren vierzigsten Geburtstag -gegebenenfalls auch schon seit einiger Zeit- hinter sich gelassen? Sie würden gerne mit netten Menschen Ihrer Generation wandern? Dann sollten wir uns kennenlernen!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z