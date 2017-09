Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung um Kolshorn

Vom Treffpunkt ín Heeßel aus führte uns unsere Tour durch Feld und Flur nach Kolshorn zur Frühstückspause. Weiter ging es in westlicher Richtung zum Ausläufer des Altwarmbüchener Moores und ein Stück parallel dazu zurück nach Heeßel. Dort warteten im Vereinsheim des TSV nicht nur leckere Grillwürstchen, sondern auch ein vorzüglicher Mandelkuchen auf uns. Dem Ehepaar Sauer sei auch an dieser Stelle noch einmal "Danke" gesagt!Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe HannoverWissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php