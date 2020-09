Reflexion - Licht - Glas - etc. (Donnerstagsrunde)

Meine Mobilität ist momentan noch ein wenig eingeschränkt, sodass ich mich in meinem näheren Umfeld umschauen musste. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Irgend etwas habe ich auch hier gefunden und wenn es ein Selbstportrait im Terrassenfenster ist.Eine schwarze Venylplatte, ein Vergrößerungsspiegel sowie eine halbwegs zerschlagene Weihnachtskugel mussten für meine Experimente her halten. Des weiteren rundes Glas einer Haustür und Fensterscheiben meines Fahrzeugs.Ach ja, den Tümpel fürs Regenwasser sowie Regentonne habe ich auch noch genutzt.