Plätzchen- und Marmeladenverkauf statt Nikolausmarkt

Die TVGG-Tennis-Damenmannschaft 40 II und Freundinnen backen Weihnachtskekse und kochen Marmeladezugunsten des Fördervereins „Laßt die Kirche im Dorf“.



Aufgrund der Corona-Zeiten fällt wie so vieles auch der Nikolausmarkt aus. Um den Förderverein der Kirche trotzdem zu unterstützen, verkaufen wir am 05.12.20 vor Edeka selbst gemachte Marmelade und selbst gebackene Weihnachtskekse.



Über reges Interesse freuen sich nicht nur die Beteiligten sondern auch der Förderverein.



Die Vorgaben betreffend COVID-19 werden eingehalten, d.h. Sicherheitsabstand ist gewährleistet. Alle werden gebeten sich an die Vorschriften zu halten und den Mund- und Nasenschutz zu tragen.