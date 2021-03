Noch etwas für die Zeit nach Corona.

Mit der Fähre über Rügen (Mukran) nach Rönne, dort quer über die Insel auf einen tollen Campingplatz in der Nähe des Künstlerdorfs Gudjem. Einrichten, alles wohnlich machen und dann langsam anfangen zu planen. Komisch, dort ticken die Uhren langsamer.Bornholm ist eine Insel mit 2 Gesichtern: Im Süden Sandstrand und in Norden Granit. Dementsprechend ist es mit dem Rad im Süden leicht und im Norden wird Arbeit aus einer Tour. Da wir nie Standlieger waren, haben wir die Insel abgeklappert und sind in jeder Ecke herumgekrochen. Vielleicht kann ich ja einigen mit dem Bericht helfen. Bornholm hat gegenwärtig wohl kaum Corona BeschränkungenEin paar Fotos, die leider qualitativ nicht der Hit sind.