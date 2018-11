Alle Jahre wieder findet unser Nikolausmarkt in Ehlershausen statt. Auch in diesem Jahr bieten die fleißigen Helfer Glühwein, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen vom Grill und vieles mehr an. Verbringen Sie einen vorweihnachtlichen Nachmittag mit uns, freuen sich über Handarbeiten, Glücksrad, Musik und den Besuch des Nikolauses. Die Erlöse werden wieder an die vier Fördervereine in Ramlingen/Ehlershausen verteilt.