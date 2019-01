Multimedia-Vortrag: Der Göta Kanal

Burgdorf : Sport- und Schützenheim Schillerslage |

Die Segler vom SSV-Schillerslage laden zum spannenden Vortrag und bieten Ausbildung zum SBF-Binnen

Die Schillerslager Segler haben ihre Boote jetzt im Winter zwar nicht mehr im Wasser. Und trotzdem bieten sie ihren Mitgliedern und Gästen ein umfangreiches Winterprogramm. Am Dienstag, den 22. Januar 2019 um 20 Uhr geht es in einem Multimediavortrag im Sport- und Schützenheim um den Göta Kanal in Schweden. Er ist mit seinen 190km Länge und 58 Schleusen eines der imposantesten Bauwerke der Welt. Er ist die Touristenattraktion Schwedens. Kein Wunder, denn neben der Technik fasziniert hauptsächlich die wunderschöne Landschaft entlang des Kanals.Friedrich-Wilhelm Braband ist erfahrener Segler und regelmäßig mit dem Segelboot in Schweden unterwegs. Über seine langjährigen Erfahrungen mit dem einzigartigen Göta Kanal und dessen Schleusen wird er beim Winter-Seglertreff des SSV in Wort und Bild berichten.Gäste sind selbstverständlich herzlich willkommen.Der Eintritt ist natürlich frei.Die Segelsparte bittet lediglich um eine kleine Spende für die Jugendarbeit.Außerdem bietet der SSV wieder einen Kompakt-Theoriekurs zum Sportbootführerschein binnen. An 3 Samstagen werden die Segellehrer alles wichitge vermitteln, was für die spätere Prüfung nötig ist. 1. Termin ist der 2. Februar. Eine Anemldung dafür ist erforderlich auf www.SSV-Segeln.de oder direkt hier: