Landpartie- Fest in Celle.

OK, das vorab. Celle ist in diesem Jahr Gastgeber des Landpartiefestes und ich habe mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, vorbeizuschauen.Zuerst zum NDR, egal ob FS oder Rundfunk, sie haben über die ganze Ausstellungsfläche ihr Stände verteilt z.t mit Dekoartikikeln aus laufenden Serien (Rote Rosen z.B. Büttenwarder u.a.) Auch die informativen Sendungen (Sport, Gesundheit, Wissen u.a.) waren vertreten und durch Moderatoren besetzt.Außerdem Landwirtschaft, gesunde Ernährung, Tierhaltung (auch der Hankenshof ist vertreten).Für heute dürfte es zu spät sein, aber morgen ab 10:00 Uhr kann man sie betimmt wieder treffen: Sven Tietzer (ich kam nicht dazu, ihn anzusprechen), Michael Thürnau, Heike Götz und viele andere.Klar habe ich ein paar Fotos. Wenn es jemanden hinzieht, viel Spaß.Tip: Einparken in der Hochgarage am Hallenbad und durch den Französischen Garten zum Schloss. Ist bezahlbar.Vielleicht habe ich ja jemandem für morgen eine Tip gegeben, Sollte mich freuen.Übrigens essen: normal, Steak, Bratwurst auch vom Wild genau wie Kuchen und Co (nicht vom Wild). Denke, die Preise sind moderat. Für Vegetarier gibt es auch genug. Käse, Obst in allen Varianten.OK, das wars. Wenn es jemanden interssiert, auf die Hufe marsch, marsch.Mir tun die Knochen jetzt noch weh, aber es haut mich nicht um.