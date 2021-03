Knospen und Frühjahrsblüher (Donnerstagsrunde - März)

Anfang des Monats habe ich schon Ausschau gehalten, doch mich immer wieder auf wärmere Temperaturen vertröstet.Bis auf ein paar wenige Knospen sah es bei mir im Garten ein wenig mager aus, geschweige denn Frühjahrsblüher.Die Schneeglöckchen waren Anfang März noch recht hübsch anzusehen, desgleichen die Krokusse und ein paar versteckte "ich weiß nicht wie sie heißen" Blümchen. Inzwischen schauen die Osterglocken vorsichtig aus dem Boden und auch die Forsythien kämpfen arg mit der Kälte. Kurzerhand schnitt ich einen Zweig ab und stellte ihn in die Vase, was er mir dann auch mit einer Blütenpracht dankte.Vielleicht wäre da ein Besuch in einer Gärtnerei erfolgreicher gewesen!