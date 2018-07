Im PS -Speicher in Einbeck.

Bei der Ankunft in Einbeck landete ich in einer Oldtimerparade, von der ich mich aber nicht lange aufhalten ließ. 15 Euronen Eintritt haben mich zu Anfang etwas geschockt, aber wenn man dann sieht, was sich so über 6 Stockwerke verteilt und was gepflegt werden muss, kann man den Preis verstehen. Mit dem Fahrstuhl rauf und über die Treppe wieder von Stockwerk zu Stockwerk runter, schauen, lesen knipsen, man kann gar nicht alle Informationen speichern. Also habe ich nur das ausgewählt, was für mich interessant war und hoffe, dass die Bilder niemanden überfordern. Für Interessierte ein guter Anlaufpunkt und nicht vom Rummel außenherum beeinflussen lassen. Was zählt, findet im Gebäude statt.